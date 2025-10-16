“قريباً الإعلان التشويقي Kuruluş Orhan” موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة 1 الموسم السابع.. بداية ساخنة

وأخيراً أسدلت شركة الإنتاج التركية بوزداغ فيلم الستار عن موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة 1 بعد قيامها بتغيير طاقم التمثيل والسيناريو، فمن المقرر أن يبث المسلسل خلال الأيام القادمة مز هذا الشهر، وبحسب التسريبات فإنه تم تغيير مسار القصة تماماً حيث سيتم تسليط الضوء على مسيرة أورهان نجل عثمان الأول والذي سيتولى الحكم من بعد أبيه، كما أنه تم تغيير اسم المسلسل إلى “Kuruluş Orhan”، ولقد أصبح هذا العمل واحد من أبرز الإنتاجات التركية التي حققت نجاح كبير في الشرق الأوسط كله.

موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة 1

من المحدد أن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة 1 هو 29 أكتوبر الجاري، وسيتم نقل الحلقات بالأول على الشاشات التركية ثم يتم بثها على القنوات العربية، وهذا المسلسل من بطولة النجم مارو يازجي أوغلو بجانب مجموعة كبيرة من عمالقة التمثيل بتركيا، وفيما يلي إليك مواعيد العرض بالتفصيل:

تعرض الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية وذلك عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا.

بينما تبث الحلقة المترجمة باللغة العربية كل يوم خميس على قناة الفجر الجزائرية عند تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يتاح مشاهدة جميع الحلقات عبر منصة قصة عشق.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تمتلك قناة الفجر الجزائرية قاعدة جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي كله حيث تعمى على بث الأعمال التركية بجودة عالية بشكل مجاني، ويمكن مشاهدة حلقات الموسم الجديد من خلال تثبيت الإحداثيات التالية: