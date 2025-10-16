أحداث نارية لا تفوتها.. موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 على قناة الفجر الجزائرية

ينتظر الجمهور في الوطن العربي بمعرفة موعد عرض وإذاعة المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 بفارغ الصبر، حيث تعتبر تلك المسلسل من أهم المسلسلات التركية التي تمكنت واستطاعت بأن تحقق شعبية وجماهيرية كبيرة وذلك منذ بدء عرضها على شاشات التليفزيون، فيما تدور أحداث تلك المسلسل في إطار تاريخي مميز ويكون ذلك حول تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغول ويواجه أثناء ذلك العديد من التحديات والازمات.

المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195

من المقرر بأن يتم إذاعة وعرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 وذلك الأيام القليلة المقبلة ويأتي ذلك فور الانتهاء من التصوير والإنتاج التي لا تزال مستمرة حتى الآن، علما أنه سيتم طرح الإعلانات الترويجية للمسلسل في وقت لاحق، فيما كشفت الشركة المنتجة للمسلسل بأن أحداث الجزء الجديد ستشهد الكثير المفاجأت وبالأخص بعد انسحاب بعض من الأبطال وانضمام شخصيات جدد.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195

يمكن متابعة أحداث الجزء الجديد لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 يكون ذلك من خلال القنوات الآتية:

متابعة أحداث المسلسل عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس أسبوعيا بنفس المواعيد.

كذلك متابعة المسلسل من خلال قناة اي تي في التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع.

أيضا من خلال كل من قصة عشق ونور بلاي وبعض من القنوات التليفزيونية الأخرى.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد

يمكن للجمهور في الوطن العربي ضبط وتثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025 ويكون ذلك على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات المقبلة: