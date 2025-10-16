تابع الآن مسلسل “المؤسس أورهان” عبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 بجودة hd

اشتهر تردد قناة الفجر الجزائرية ببثه للأعمال التركية بشكل مجاني، حيث تهتم المحطة بعرض المسلسلات العربية والأجنبية المترجمة باللغة العربية بجودة عالية على مدار اليوم، كما أنها تنقل البرامج الترفيهية والثقافية التي تهتم بنقل أخبار الوطن العربي كله، وتعد هذه المحطة الوجهة الأولى للعديد من الأسر إذ تحرص على عرض المحتوى الخالي من أي إيحاءات لا تتناسب مع التقاليد والعادات العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن الآن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على مختلف الأقمار الصناعية والاستمتاع بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، وفيما يلي إليك إحداثيات القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

تحظى قناة الفجر الجزائرية بشعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي كله، حيث تهتم ببث المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية على مدار الساعة، كما أنها تحرص على بث المحتوى المتميز والذي يمكن متابعته جميع أفراد الأسرة، ولمتابعة هذا المحتوى إليك التردد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول

من المنتظر أن تعرض قناة الفجر الجزء الجديد من مسلسل المؤسس أورهان في الأيام المقبلة، حيث كشفت الشركة المنتجة أنه سيتم بثه في 29 أكتوبر 2025، وبحسب التصريحات فإن الحلقات الجديدة ستضم أحداث شيقة وتطورات درامية نارية خاصة بعد انضمام نخبة كبيرة من عمالقة الفن بتركيا بجانب تغيير اسم المسلسل نظراً لتسليط الضوء على مسيرة أورهان الذي سيتولى زمام الحكم بعد وفاة أبيه.