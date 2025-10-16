تابع المباريات بجودة عالية.. تردد قناة بي ان سبورت الجديد 2025 نايل سات وعرب سات

يهتم العديد من الجمهور الكروي بمعرفة تردد قناة بي ان سبورت الجديد 2025 على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات، حيث إن تلك القناة تكون من أهم القنوات الرياضية المخصصة والتي تقوم بنقل العديد من المباريات والدوريات الهامة وبالأخص في كل من الدوري الإنجليزي وكذلك الدوري الأوروبي وأيضا الدوري الفرنسي وكذلك الدوري الاسباني وأيضا الدوري الألماني، والعديد من المنافسات الأخرى التي تعرض بجودة عالية لكل من الصوت والصورة اتش دي.

تردد قناة بي ان سبورت

يمكن ضبط أخر تحديث خاص بـ تردد قناة بي ان سبورت bein sport على القمر نايل سات ويكون ذلك من خلال إدخال البيانات المقبلة في جهاز الريسيفر الخاص بك:

يكون التردد الجديد للقناة 11013.

الاستقطاب للقناة من خلال افقي.

أما معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/2.

تردد قناة bein sport على عرب سات

فيما يكون تردد قناة bein sport على عرب سات وذلك من خلال إدخال الترددات الآتية:

يكون التردد الجديد للقناة 12379.

الاستقطاب للقناة من خلال أفقي.

أما معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

تنزيل تردد القناة الجديد على التليفزيون

يوجد بعض من الخطوات اللازمة والتي تمكنك من تنزيل واستقبال تردد القناة على التليفزيون والتي تمثلت على النحو التالي: