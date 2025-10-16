“أحداث مشوقة ومثيرة في انتظارك” عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 على الفجر الجزائرية بهذا التوقيت

ينتظر الكثير من المتابعين والمشاهدين في تركيا والوطن العربي عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 الأولى بفارغ الصبر وبكل حماس وتشويق، حيث يتناول الموسم الجديد قصة حياة السلطان أورهان نجل عثمان الأكبر والذي سيتولى حكم البلاد بعد وفاة أبيه وذلك بمساندة أخيه علاء الدين، وفي الغالب أن المسلسل سيبدأ عرضه في الأيام القادمة على الشاشات العربية والتركية، وقد قامت شركة الإنتاج بالكشف عن انضمام مجموعة جديدة إلى طاقم التمثيل ورحيل بوراك أوزجيفيت بعد مسيرة طويلة من النجاح دامت لمدة 6 سنوات.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195

من المقرر أن يبدأ عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 في 29 أكتوبر 2025 رسمياً، حيث ينقل الموسم السابع على القنوات التالية:

تعرض الحلقة الأولى على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا.

تبث الحلقات الجديدة المترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ينقل المسلسل أيضاً عبر منصة عشق بجودة عالية بعد بثه على الشاشات التركية.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

يعود مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع من جديد بتصعيد درامي كبير، حيث يركز الجزء الجديد على التحديات التي يواجهها عثمان بن أرطغرل في بناء دولته وتوسيعها، وفيما يلي إليك أبرز الأحداث المنتظرة: