“العد التنازلي بدأ” موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السابع والقنوات الناقلة له

بعد موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السابع واحد من أهم المواعيد المنتظر قدومها بكل شوق، حيث يعود المسلسل من جديد بأحداث درامية شيقة، فقد تم الإعلان عن انضمام شخصيات جديدة ستضيف عمقاً درامياً جديداً، وسيشهد الموسم الجديد انتقال السلطة من عثمان إلى أورهان مما يفتح الباب أمام تطورات وأحداث خطيرة وجديدة، ومن المفترض أن يبث على قناة الفجر الجزائرية أو اليرموك الأردنية بشكل مجاني، كما يتاح مشاهدته عبر المنصات الإلكترونية مثل قصة عشق مترجماً باللغة العربية.

موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السابع

وفقاً للتسريبات فإن موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السابع هو 29 أكتوبر 2025 الجاري، حيث تنقل الحلقة الجديدة على قناة ATV التركية بيوم الأربعاء عند الساعة 8:00 مساء، فيما تنقل الحلقة على القنوات العربية كل يوم خميس عند الساعة 9:00 مساء.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

من المتوقع أن يشهد الجزء السابع مواجهات ضخمة مع المغول والصليبيين إلى جانب صراعات داخلية بين القبائل التركية ذاتها، وفيما يلي إليك بعض التفاصيل:

انعقاد تحالفات سياسية واستراتيجية جديدة مع القبائل المجاورة مما سيقلب قوى الموازين.

تصاعد المؤامرات داخل قبيلة الكاي واشتعال الصراع على الحكم.

تسليم راية السلطة إلى أورهان بعد وفاة أبيه.

مساندة علاء الدين لأخيه في توسيع رقعة الدولة العثمانية.

السيطرة على بلاد الأناضول ومدينة بورصة.

تردد قناة ATV التركية

تنقل قناة ATV التركية مسلسل المؤسس عثمان بجميع أجزائه بجودة عالية، وفيما يلي إليك الإحداثيات: