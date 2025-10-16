بجودة ممتازة جدا .. تردد قناة توم وجيري Full Hd 2025 استقبلها وسلي أطفالك على مدار اليوم

تردد قناة توم وجيري Full Hd 2025 يتم البحث عنه كثيرا، حيث تعد القناة من أكثر القنوات المحبوبة لدى الأطفال في الوطن العربي، فهي تقدم محتوى ممتع ومضحك مستوحى من أشهر وأقدم الرسوم المتحركة في العالم، ومنذ انطلاقها استطاعت القناة أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في قلوب الصغار والكبار على حد سواء، بفضل مغامرات القط توم والفأر جيري التي لا تنتهي، لذلك زاد البحث عن تردد قناة توم وجيري الجديد بعد أن أعلنت إدارة القناة تحديث بيانات البث لضمان جودة أعلى في الصورة والصوت.

تردد قناة توم وجيري Full Hd 2025

مع التطورات التقنية الحديثة في مجال البث الفضائي، قامت إدارة قناة توم وجيري بتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات ليعمل بدقة عالية تتيح للمشاهد الاستمتاع بصورة أوضح وصوت أنقى، ويمكن استقبال القناة من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11355

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بعد إدخال هذه الإعدادات في جهاز الاستقبال، قم بعملية البحث التلقائي، وستظهر القناة تحت اسم Tom & Jerry TV بجودة بث مميزة ومستقرة.

إن ما يميز قناة توم وجيري أنها لا تقدم فقط الحلقات الكلاسيكية الشهيرة، بل أضافت أيضا فقرات تعليمية وترفيهية للأطفال تساعد على تنمية المهارات والتفكير الإبداعي بأسلوب ممتع وسهل الفهم، وبذلك أصبحت هذه القناة خيار مثالي للأسر التي ترغب في محتوى آمن ومفيد لأطفالها دون الحاجة للرقابة المستمرة

برامج قناة توم وجيري الجديدة 2025

تستمر قناة توم وجيري في تقديم مغامرات الرسوم المتحركة الكلاسيكية التي عشقها الجمهور لعقود، مع حلقات جديدة معاد إنتاجها بتقنيات حديثة، كما تبث القناة مجموعة من الأفلام الكرتونية القصيرة التي تحمل رسائل تربوية وأخلاقية بأسلوب شيق ومضحك، وبالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة فقرات ترفيهية مثل الأغاني التعليمية، والألغاز، والمعلومات الطريفة للأطفال، مما يجعلها تجمع بين المرح والتعليم في وقت واحد، وهذا التوازن هو ما جعلها تتفوق على كثير من القنوات الموجهة للأطفال.