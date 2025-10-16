لولو يا لولو في نونو..تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى الأغاني يومياً

تعتبر قناة وناسة للأطفال واحدة من أهم القنوات الفضائية المخصصة للصغار، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الغنائية والترفيهية على مدار اليوم دون انقطاع أو فواصل إعلانية مزعجة. تمتاز القناة بأنها مجانية وتذيع البرامج الغنائية عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بجودة عالية، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة في مختلف الدول العربية.

قناة وناسة للأطفال على النايل سات

تعتبر مميزات قناة وناسة للأطفال حيث تقدم محتوى غنائي وترفيهي يناسب جميع الأعمار خالية من الإعلانات المزعجة التي تشتت انتباه الأطفال كما تذيع البرامج الغنائية على مدار 24 ساعة بدون توقف كما يمكن استقبالها بسهولة على مختلف أجهزة الاستقبال مع تتميز بجودة صورة HD وصوت واضح.

طريقة تثبيت قناة وناسة كيدز 2025

للعلم لمن يرغب في تنزيل القناة على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية بكل سهولة كما يلي:

الضغط على زر القائمة من خلال جهاز الريموت كنترول.

اختار إعدادات القنوات أو تنزيل قناة جديدة.

ثم بعد ذلك توجه إلى إضافة تردد جديد.

بعد ذلك أدخال جميع البيانات الخاصة بالتردد مع باقي التفاصيل.

ثم بعد الانتهاء، قم ببدء عملية البحث عن القنوات.

بعد ذلك عند ظهور قناة وناسة للأطفال، قم بحفظها في قائمة القنوات.

وبذلك يمكنك الاستمتاع مع أطفالك بأجمل الأغاني والبرامج التعليمية الممتعة طوال اليوم.

تردد قناة وناسة للأطفال على نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات