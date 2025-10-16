أمجاد أرطغرل رجعت.. موعد عرض مسلسل اورهان والقنوات الناقلة له.. الجميع ينتظر

يترقب عشاق الدراما التركية بشغف كبير موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس أورهان، الذي يأتي استكمال لمسيرة النجاح التي حققها مسلسل المؤسس عثمان بعد نهاية أحداثه المثيرة، هذا العمل الجديد يعد امتداد طبيعي للسلسلة التاريخية الشهيرة، إذ يسلط الضوء على حياة أورهان غازي، ابن عثمان بن أرطغرل، وما قدمه من بطولات ومساهمات في ترسيخ أركان الدولة العثمانية.

موعد العرض والقنوات الناقلة

حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن تاريخ عرض الحلقة الأولى، إلا أن التوقعات تشير إلى أن العرض سيكون عبر قناة ATV التركية مساء كل أربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، على أن تعرض النسخة المترجمة إلى العربية في اليوم التالي عبر قنوات متعددة، ولمتابعة أحدث المستجدات، ينصح بـ:

متابعة القناة الرسمية لقناة ATV على يوتيوب لمشاهدة البرومو والمقاطع الحصرية.

متابعة القنوات العربية التي ستبث المسلسل مترجم عقب العرض التركي مباشرة.

متابعة الحسابات الرسمية الخاصة بالمسلسل لمعرفة آخر الأخبار والتحديثات حول المواعيد وأبطال العمل.

تغييرات في طاقم العمل

أشارت تقارير تركية إلى أن الموسم الجديد قد يشهد تبديلات في بعض أدوار الممثلين تماشي مع التطور الزمني للأحداث، مع استمرار أبرز الشخصيات التي لعبت دور أساسي في نجاح الأجزاء السابقة، ومن المنتظر أن يشهد المسلسل قفزة زمنية ملحوظة تنقل القصة إلى مرحلة جديدة مليئة بالمواجهات، تجمع بين الأكشن الدرامي والصراعات السياسية إلى جانب الخطوط العاطفية التي تبرز علاقة أورهان بـ نيلوفر خاتون ودعمها الدائم له في معاركه وحياته.

أجواء ملحمية وإعلان مثير

الإعلان الترويجي الذي بثته قناة ATV التركية كشف عن شخصية أورهان القوية والكاريزمية، وقدم لمحات عن معارك ضخمة وتحديات سياسية محتدمة، وقد لاقى الإعلان انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي وحقق ملايين المشاهدات على يوتيوب، مما زاد من تفاعل الجمهور وحماسه الكبير تجاه العمل المرتقب.

عمل تاريخي مرتقب

من المتوقع أن يكون مسلسل المؤسس أورهان أحد أبرز الإنتاجات الدرامية التاريخية لعام 2025، وأن يحقق نسب مشاهدة مرتفعة في تركيا والعالم العربي لما يحتويه من حبكة مشوقة وشخصيات مؤثرة وأحداث ملحمية تواصل سرد ملحمة تأسيس الدولة العثمانية بروح جديدة وإنتاج ضخم.