افلام كرتونية رائع ومسلية .. تردد قناة Kids 5 على النايل سات 2025 وخطوات استقبالها بجودة عالية

تحظى قناة Kids 5 بشعبية واسعة بين الأطفال والأسر العربية، إذ تعتبر واحدة من القنوات الناجحة التي تقدم محتوى آمن ومفيد في الوقت نفسه، ومنذ انطلاقها ركزت القناة على تقديم برامج تعليمية وترفيهية تنمي مهارات الطفل بطريقة ممتعة، مع المحافظة على القيم التربوية التي يحتاجها الصغار في بداية حياتهم، وقد أعلنت إدارة القناة عن ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات، بهدف تحسين جودة البث وتقديم صورة أوضح وصوت أنقى لجميع المشاهدين.

تردد قناة Kids 5 على النايل سات 2025

أعلنت إدارة قناة Kids 5 عن تغيير ترددها لتحسين جودة العرض، ويمكن الآن استقبال القناة بسهولة عبر إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بعد إدخال هذه المعطيات على جهاز الرسيفر والبحث عن القنوات الجديدة، ستظهر قناة Kids 5 TV ضمن قائمة القنوات بجودة بث ممتازة دون تقطيع.

محتوى قناة Kids 5 في عام 2025

تتنوع برامج قناة Kids 5 لتناسب كل الأعمار بين 3 و12 سنة، حيث تقدم أفلام كرتونية عالمية مترجمة إلى العربية، وبرامج ثقافية تعليمية بأسلوب بسيط، كما تهتم القناة بإنتاج فقرات هادفة تعزز روح التعاون والأخلاق الحميدة بين الأطفال، بالإضافة إلى مقاطع موسيقية وأناشيد تناسب الذوق الطفولي.

خطوات إدخال تردد قناة Kids 5 على الرسيفر