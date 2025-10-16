تخطي 5600 جنيه.. رسميا هذا سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يفاجئ الجميع

يتجه الرأي العام في مصر يوميا نحو متابعة سعر الذهب اليوم بكل عناية، لا سيما العيارات الأكثر تداول مثل عيار 21، عيار 24، وعيار 18، نظرا لدورها المحوري في قرارات الشراء والادخار والاستثمار، تتأثر هذه الأسعار بعدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والتغيرات في الأسواق العالمية للذهب، إضافة إلى سياسات العرض والطلب المحلية ومعدلات المصنعية في هذا التقرير، سنستعرض أحدث الأسعار لجميع الأعيرة في السوق المصري، وفي التالي عبر موقعنا البديل سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الخميس في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وفقا لآخر البيانات الصادرة صباح اليوم، فقد سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاع ملموس على مستوى جميع الأعيرة مقارنة بالأيام الماضية، واليكم أحدث الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 يصل إلى نحو 6,446 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجّل حوالي 5,640 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 يقارب 4,835 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3,760 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 10 يلامس 2,686 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 45,283 جنيها وفق منصة eDahab، التي تحدد السعر بناء على وزن ثمانية غرامات من عيار 21،هذا السعر لا يشمل دوما المصنعية والدمغة التي قد تضاف عند الشراء من محال الصاغة، مما قد يدفع السعر الفعلي إلى الارتفاع قليلا حسب جودة الصائغ والمنطقة.