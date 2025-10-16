لولو الشطورة رجعت.. تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات بأعلي جودة.. خطوات تنزيل القناة

تعد قناة وناسة من أشهر القنوات الترفيهية العربية التي نجحت في حجز مكانة مميزة لدى الجمهور العربي، بفضل محتواها المتنوع الذي يجمع بين الأغاني والبرامج الترفيهية والحفلات الحصرية، ومنذ انطلاقها، استطاعت القناة أن تحقق نسب مشاهدة مرتفعة في مختلف الدول العربية، خاصة بعد أن أصبحت واجهة رئيسية لعشاق الطرب الخليجي والعربي الأصيل.

تردد قناة وناسة على نايل سات

يمكن استقبال قناة وناسة على نايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة وناسة على عرب سات

أما لمحبي استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، فيمكن ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: عرب سات

يسمح هذا التردد بمتابعة القناة في مناطق الخليج العربي وشمال إفريقيا بوضوح تام، دون تقطيع أو تشويش في الإشارة.

محتوى قناة وناسة وبرامجها

تعد قناة وناسة من القنوات الغنائية الرائدة التي تقدم باقة واسعة من الأغاني الخليجية والعربية الحديثة، إلى جانب أغان تراثية تعيد للمشاهدين ذكريات الزمن الجميل، كما تبث القناة حفلات مباشرة لأشهر الفنانين في العالم العربي، وتعرض فيديو كليبات حديثة بشكل مستمر.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة

لضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال، يجب الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم اختيار البحث اليدوي، وإدخال بيانات التردد الصحيح سواء على نايل سات أو عرب سات، ثم حفظ القناة بعد العثور عليها ضمن القنوات المتاحة. بعد ذلك يمكنك الاستمتاع ببث متواصل على مدار الساعة دون انقطاع.