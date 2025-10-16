عودة الملحمة التاريخية الكبرى .. موعد المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 وترددات قنوات عرض Kurulus Osman

موعد المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195، تمكن مسلسل قيامة عثمان من ترسيخ مكانته بين الأكثر مشاهدة في تركيا والعالم العربي، حيث يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة منذ انطلاق أول موسم وحتى اليوم، حيث تدور أحداث المسلسل حول تأسيس الدولة العثمانية والصراعات الملحمية التي خاضها عثمان بن أرطغرل ضد أعدائه، وتتكامل فيه الدراما مع مشاهد الأكشن والتشويق السياسي، ومع تزامن قرب موعد انطلاق الموسم السابع، يتزايد بحث الجمهور عن التفاصيل الجديدة وموعد البث الرسمي، خاصة بعد النجاح اللافت للموسم السادس الذي اختتم أحداثه في الصيف الماضي بمزيد من الإثارة والتغيرات الدرامية.

موعد المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل المؤسس عثمان رسميا عن بدء عرض الموسم السابع في شهر أكتوبر 2025، حيث عرض الحلقة الأولى التي تحمل الرقم 195 مساء الأربعاء الموافق 29 أكتوبر عبر شاشة قناة ATV التركية في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا والقاهرة، على أن تذاع النسخة المترجمة إلى العربية مساء الخميس التالي مباشرة عبر عدة قنوات فضائية شهيرة أبرزها الفجر الجزائرية والصعايدة المصرية واليرموك الأردنية، وهذا التوقيت الأسبوعي أصبح تقليدا ينتظره عشاق العمل، حيث تذاع حلقة جديدة كل يوم أربعاء مع ترجمتها للعربية لاحقا في نفس الأسبوع.​

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم الجديد

يمكن للجمهور العربي متابعة أحداث الموسم السابع مترجمة باللغة العربية على شاشة قناة الفجر الجزائرية كل خميس الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى قناة ATV الناقلة الأصلية التي تعرض العمل حصريا في تركيا، كما توفر قنوات اليرموك الأردنية عرضا مترجما لمتابعي الدراما التركية، وإليك بيانات أشهر القنوات الناقلة:

ATV التركية: تردد 10796 – رأسي – معدل الترميز 27500 – القمر نايل سات

الفجر الجزائرية: تردد 12034 – أفقي – معدل الترميز 27500 – القمر نايل سات

التغطية الواسعة تضمن وصول المسلسل إلى كل عشاق الدراما التاريخية في شتى أنحاء الوطن العربي، مع توفير المشاهدة بجودة عالية.​

احداث الموسم السابع من قيامة عثمان

تشير المصادر الدرامية التركية إلى أن الموسم السابع سيشهد إضافة شخصيات جديدة وصراعات أقوى، خاصة مع التركيز على بروز شخصية سليمان، نجل القائد عثمان، الذي من المتوقع أن يكون له دور محوري في الأحداث المتصاعدة، كما تشهد الحلقات تطورات في السيناريو وظهور تحديات تاريخية وسياسية جديدة تواجه قبيلة الكاي، في الوقت الذي صار فيه العمل أكثر تشويقا وواقعية، ووفقا لبعض التسريبات، قد يشهد الموسم الجديد تغييرات كبيرة في أبطال العمل وتطور ملحوظ في خطوط الدراما الرئيسية.​​