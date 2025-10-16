“ارتفاع كبير في الأسعر”.. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الخميسي 16-10-2025!

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم، حيث شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 حالة من الارتفاع الملحوظ خلال منتصف التعاملات، حيث عاود المعدن الأصفر صعوده بقوة بعد موجة من التذبذب خلال الأيام الماضية، وجاءت هذه القفزة في الأسعار نتيجة مباشرة للارتفاع العالمي الكبير في سعر الأوقية بالدولار الأمريكي، مما انعكس فورًا على السوق المحلي، وشهدت محلات الصاغة إقبالًا متزايدًا من المواطنين الذين يتابعون حركة الأسعار بدقة في ظل التغيرات اليومية المستمرة في سوق الذهب.

الذهب العالمي يواصل تسجيل مستويات قياسية

في الأسواق العالمية، واصلت أسعار الذهب تحقيق مكاسب جديدة خلال تعاملات اليوم، إذ ارتفعت الأوقية بنسبة 0.7% لتسجل نحو 4235 دولارًا، وفقًا لتقارير اقتصادية حديثة، ويُرجع المحللون هذا الارتفاع إلى المخاوف المتزايدة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع مؤشرات الدولار، ما جعل المستثمرين يتجهون نحو الذهب باعتباره الأصل الآمن في أوقات التقلبات الاقتصادية، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في ظل حالة عدم الاستقرار المالي في بعض الأسواق الدولية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 24 في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم، ليصل سعر الجرام إلى نحو 6525 جنيهًا دون احتساب المصنعية، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث النقاء حيث يحتوي على نسبة نقاء تصل إلى 99.9%، ويفضل الكثير من المستثمرين شراءه في شكل سبائك ذهبية أو جنيهات بغرض الادخار طويل الأمد بعيدًا عن تقلبات السوق قصيرة المدى.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المصريين، فقد سجل اليوم ارتفاعًا جديدًا ليبلغ سعر الجرام 5710 جنيهات بدون مصنعية، ويُعتبر هذا العيار المقياس الرئيسي الذي يُبنى عليه تسعير بقية الأعيرة في السوق المحلي، كما يُقبل عليه المواطنون لما يتمتع به من توازن بين الجودة والسعر، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الأسواق المصرية

كما شهد الذهب عيار 18 ارتفاعًا واضحًا ليصل سعر الجرام إلى 4894 جنيهًا، ويُعد من الأعيرة المحببة للشباب المقبلين على الزواج بسبب تكلفته الأقل مقارنة بعياري 21 و24، إضافة إلى مظهره الجذاب وتنوع تصاميمه التي تلائم الأذواق الحديثة، مما يجعله خيارًا شائعًا في محلات الصاغة داخل المدن الكبرى.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ارتفع أيضًا سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس ليسجل 45680 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب عادة 8 جرامات من عيار 21، وهو ما يجعله من أكثر أدوات الادخار انتشارًا في السوق المصري، إذ يُفضل الكثيرون اقتناءه كاستثمار مضمون يمكن تسييله بسهولة وقت الحاجة، خاصة مع توقعات استمرار صعود الأسعار في الفترة المقبلة.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب في السوق المحلي

يتفق خبراء الاقتصاد على أن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الربع الأخير من عام 2025، مع استمرار ضعف الدولار وارتفاع الطلب العالمي على المعدن النفيس، ويرى بعض المحللين أن عيار 21 قد يقترب من مستوى 6000 جنيه للجرام إذا واصل الذهب العالمي تحقيق مكاسب جديدة، وهو ما يدفع المتعاملين في السوق إلى توخي الحذر عند اتخاذ قرارات الشراء أو البيع خلال هذه الفترة الحساسة.