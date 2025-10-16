تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على النايل سات بجودة HD لمتابعة أجمل أناشيد وبرامج الأطفال التعليمية

يبحث الآباء والأمهات يوميًا عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على النايل سات بعد التحديث الأخير الذي أطلقته إدارة القناة لتحسين جودة البث، تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات العربية المخصصة للأطفال مشاهدة، إذ تجمع بين الترفيه والتعليم في إطار ممتع وآمن يناسب جميع الأعمار في هذا المقال نستعرض لكم أحدث تردد قناة طيور الجنة مع طريقة الضبط ومميزات القناة التي جعلتها المفضلة لدى الملايين من الأطفال في الوطن العربي.

نبذة عن قناة طيور الجنة:

تأسست قناة طيور الجنة عام 2008 على يد المنتج الأردني خالد مقداد، لتكون أول قناة أطفال عربية تُدار بفريق من الأطفال أنفسهم، تهدف القناة إلى تعليم القيم والسلوكيات الإيجابية من خلال الأغاني التعليمية والأناشيد الدينية والبرامج التفاعلية،

وقد حققت نجاحًا واسعًا بفضل محتواها الهادف وأسلوبها المرح، مما جعلها رفيقًا محببًا للأطفال في كل بيت عربي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 على النايل سات:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 11315 27500 عمودي (V) 3/4 HD / SD

ملاحظة مهمة: في حال لم تظهر القناة بعد إدخال التردد، قم بحذف التردد القديم وإعادة البحث يدويًا، ثم حفظ القناة الجديدة في القائمة الرئيسية.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة على الرسيفر:

اضغط على زر Menu في جهاز الاستقبال. اختر إعدادات القنوات ثم إضافة تردد جديد. أدخل بيانات التردد الموضحة أعلاه. اضغط على بحث يدوي وانتظر حتى تنتهي العملية. احفظ القناة من قائمة القنوات المكتشفة.

وبهذا يمكن لطفلك الاستمتاع بأناشيد وبرامج قناة طيور الجنة بجودة عالية وصوت نقي.

مميزات قناة طيور الجنة 2025:

تقدم أناشيد تربوية هادفة تعلم الأطفال القيم الإسلامية بأسلوب بسيط ومحبب.

. برامجها تفاعلية وتنمي ذكاء الأطفال .

. تبث على مدار 24 ساعة دون توقف أو تشفير .

. تعتمد على أحدث تقنيات البث الفضائي لتحسين جودة الصورة والصوت.

أبرز البرامج والأناشيد على قناة طيور الجنة:

برنامج “أطفال ومواهب” الذي يشارك فيه الأطفال بأغاني وأناشيد تعليمية.

التي تقدم معلومات مبسطة بطريقة ممتعة. أغاني شهيرة مثل “ماما جابت بيبي” و**“عمو خالد”** و**“بابا تلفون”**.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 هو 11315 عمودي على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن استقباله بسهولة من أي جهاز استقبال يدعم الجودة HD أو SD، وتبقى القناة الخيار الأفضل للأطفال لما تقدمه من محتوى تربوي وترفيهي آمن يجمع بين الفائدة والمرح في آنٍ واحد.