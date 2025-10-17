استقبل الآن بجودة عالية.. تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد 2025 نايل سات وعرب سات

يبحث الجمهور الكروي مؤخرا عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد 2025 نايل سات وعرب سات، حيث تكون تلك القناة من القنوات الرياضية التي حققت شعبية كبيرة الفترة الماضية وذلك لأنها تقوم بنقل المباريات وبالاخص في تصفيات مونديال كأس العالم 2026 التي تقام حاليا، فيما قامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها ليتمكن المتابعين من متابعة المحتوى على مدار اليوم وبدون انقطاع وبجودة عالية لكل من الصوت والصورة اتش دي HD.

تردد قناة الرابعة العراقية

يمكن ضبط تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات وفقا لأحدث بيانات معلنة ويكون ذلك من خلال الترددات الآتية وكتابتها في جهاز الريسيفر بشكل صحيح:

القمر الصناعي هو نايل سات.

كذلك التردد يكون عبر 11678.

الاستقطاب من خلال أفقي.

يكون معدل الترميز 27500.

أما معامل الخطأ هو 3/4.

تردد الرابعة العراقية على عرب سات

يمكنكم تثبيت واستقبال تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال البيانات المقبلة:

القمر الصناعي هو عرب سات.

كذلك التردد يكون عبر 11747.

الاستقطاب من خلال أفقي.

يكون معدل الترميز 27500.

أما معامل الخطأ هو 5/6.

تنزيل قناة الرابعة العراقية على الريسيفر

في نفس السياق، يمكن تنزيل قناة الرابعة العراقية على الريسيفر وجهاز التليفزيون ويكون ذلك من خلال اتباع بعض من الخطوات التي تتمثل كما يلي: