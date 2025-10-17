أحداث مشوقة ونارية.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 مترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية

ينتظر الجمهور في الوطن العربي بفارغ الصبر موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195، حيث تعتبر تلك المسلسل من أهم المسلسلات التركية والتي تمكنت بأن تحقق شعبية كبيرة منذ بدء عرضها على شاشات التليفزيون، فيما تدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي مميز وذلك حول تأسيس الدولة العثمانية وحدوث العديد من التحديات والازمات.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195

من المقرر بأن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 خلال الفترة القليلة المقبلة، ويكون ذلك فور الانتهاء من التصوير والتنفيذ والتي تكون لكافة حلقات الجزء الجديد ولا زالت مستمرة حتى الآن وسيتم بذلك طرح الإعلانات الترويجية للمسلسل في وقت لاحق، فيما كشفت الشركة المنتجة بأن الجزء الجديد ستشهد الكثير المفاجأت وبالأخص مع انسحاب عدد من الأبطال وانضمام البعض الأخر.

القنوات الناقة للحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

أما عن القنوات الناقة للحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع فتكون من خلال ما يلي:

متابعة أحداث المسلسل ويكون ذلك يوم الخميس أسبوعيا وتكون مترجمة إلى اللغة العربية وذلك عبر قناة الفجر الجزائرية.

أيضا متابعة المسلسل وذلك يوم الأبعاء من كل أسبوع عبر قناة اي تي في التركية والتي تذاع باللغة التركية.

كذك متابعة أحداث المسلسل بالجزء الجديد وذلك من خلال كل من منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي وقناة اليرموك الاردنية وقناة مصر أم الدنيا.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي نايل سات ويكون ذلك من خلال الترددات المقبلة: