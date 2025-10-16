بالرقم الوطني وبس.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 عبر تطبيق بنكك بشروط بسيطة وسهلة

يبحث العديد من المواطنين السودانيين عن طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني 2025 جاء ذلك تزامنا مع طرح وإعلان البنك السوداني مؤخرا عن بعض الخدمات الإلكترونية ومنها إمكانية فتح الحساب إلكتروني بأي وقت ومكان ويكون ذلك دون عناء الذهاب أو التوجه لأي فرع من فروع البنك والتواجد في الزحام، علما أنه يمكن الاستفادة بتلك الخدمة بشكل مجاني أي دون دفع أي مصاريف إدارية أو رسوم.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن للعملاء اتباع طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني 2025 وذلك للاستفادة من كافة المعاملات المصرفية المالية إلكترونيا والقيام بتحويل الاموال محليا ودوليا ويكون ذلك عبر الدخول على رابط الموقع الرسمي للبنك أو قم بتنزيل التطبيق على الهاتف ومن ثم اتباع النقاط المقبلة:

في البداية يتم تنزيل تطبيق بنكك عبر هاتفك.

من ثم يتم النقر على زر إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات اللازمة.

النقر على اللغة ونوع الحساب المناسب لك.

ثم كتابة كل من الاسم والرقم الوطني والهاتف.

الآن إدخال أي معلومات أخرى وتكون صحيحة.

إرفاق كافة الأوراق المطلوبة وتكون سارية.

الموافقة على الشروط والضوابط أمامك.

أخيرا انقر على زر إرسال الطلب وسيتم مراجعته من المسئولين.

شروط إنشاء حساب أونلاين في بنك الخرطوم

في نفس السياق، فأنه يوجد عدد من شروط إنشاء حساب أونلاين في بنك الخرطوم والتي تتمثل أبرزها لتكون على النحو التالي: