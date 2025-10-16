تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة العراق والامارات في ملحق كأس العالم.. جودة عالية

تعد قناة الرابعة العراقية واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة قوية في الساحة الإعلامية العراقية والعربية، بفضل ما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين البرامج الرياضية والإخبارية والترفيهية، كما تحظى القناة بمتابعة واسعة من الجماهير بفضل تغطيتها المميزة لأهم الأحداث المحلية والعربية، خصوصا في المجال الرياضي.

تردد قناة الرابعة العراقية على نايل سات

يمكن استقبال قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي لضمان جودة عالية في الصوت والصورة:

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات

ولمتابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: عرب سات

القناة تقدم أيضا محتوى متنوع يشمل برامج اجتماعية وثقافية، إضافة إلى نشرات إخبارية دقيقة تواكب الأحداث أول بأول، هذا التنوع جعلها تنافس بقوة في المشهد الإعلامي، وتصبح حل مميز للمشاهد الباحث عن المعلومة الدقيقة والبرامج الهادفة

محتوى قناة الرابعة العراقية

تقدم قناة الرابعة العراقية مزيج من البرامج التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، حيث تعرض برامج رياضية متخصصة لمتابعة الدوري العراقي الممتاز، وتحليلات فنية بعد المباريات يقدمها نخبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين في العراق، كما تقدم القناة نشرات إخبارية شاملة تغطي أهم التطورات السياسية والاقتصادية، إلى جانب برامج حوارية تناقش القضايا الاجتماعية والثقافية بروح وطنية منفتحة.