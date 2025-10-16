“هام” المالية تكشف حقيقة تكبير موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025 لجميع العاملين بالقطاع العام

كشفت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025 لجميع العاملين بالقطاعات الحكومية، حيث قامت باعتماد الميزانية لهذا الشهر تمهيداً لصرفها للعاملين في الجهات التابعة لها، وبحسب الخطة فإنه سيبدأ الصرف رسمياً في يوم 23 أكتوبر وينتهي في 29 من الشهر ذاته وذلك على مستوى الجمهورية، كما سيتاح الصرف من خلال أحد المنافذ المخصصة لذلك تسهيلاً على المستفيدين ومنعاً للتكدس والازدحام فقد ناشدت الجهات المعنية الموظفين الالتزام بالمواعيد المحددة حرصاً على سلامتهم.

موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر

من المحدد أن يكون موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر هو يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025 ويستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية حيث ينتهي في 29 من الشهر نفسه، كما حددت الوزارة أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف جميع المتأخرات المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري، وفيما يلي مواعيد الصرف بالتفصيل:

الخميس الموافق 23 أكتوبر للعاملين بالوزارات التالية: وزارة التموين، مجلس النواب، الإسكان، التضامن الاجتماعي، المجلس الأعلى للإعلام، مجلس الوزراء.

الأحد الموافق 26 أكتوبر للموظفين في الوزرات التالية: الكهرباء، التعليم العالي، وزارة المالية، الشباب والرياضة.

أيام 27 و28 و29 أكتوبر: لكل المتخلفين عن المواعيد السابقة المخصصة للجهة التابع لها.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

طالبت الوزارة العاملين بالجهاز الإداري بضرورة الالتزام بمواعيد الصرف المحددة والخاصة بكل جهة، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع ومنعاً للتكدس والازدحام أمام المنشآت الحكومية وضرورة متابعة حساباتهم المصرفية باستمرار خلال تلك الفترة وفي حال وجود أي مشكلة يرجى بالتواصل مع فريق خدمة العملاء لحلها سريعاً، وفيما يلي منافذ صرف المرتبات الشهرية بالتفصيل: