هاتف Xiaomi 15T الجديد من شاومي يخطف الأنظار بمواصفاته الجبارة وسعره المفاجئ

يشهد سوق الهواتف الذكية تنافسًا متزايدًا يومًا بعد يوم، ومع ذلك تواصل شركة شاومي تأكيد حضورها القوي بفضل الإصدارات المميزة التي تقدمها في مختلف الفئات السعرية، ويُعد هاتف Xiaomi 15T واحدًا من أبرز الإصدارات الحديثة التي تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، ليضع نفسه ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة لعام 2025.

تصميم أنيق وشاشة مذهلة هاتف Xiaomi 15T الجديد

يأتي هاتف Xiaomi 15T بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والبساطة، حيث يبلغ وزنه نحو 194 جرامًا وأبعاده 163.2×78×7.5 ملم، مما يجعله مريحًا في الاستخدام اليومي، كما يحتوي على شاشة AMOLED كبيرة بمقاس 6.83 بوصة ودقة 1.5K (1280×2772 بكسل) لتقديم ألوان نابضة بالحياة وتجربة مشاهدة غامرة.

أداء قوي وتجربة سلسة هاتف Xiaomi 15T الجديد

زودت شاومي الهاتف بمعالج Mediatek Dimensity 8400 Ultra القوي بتقنية 4 نانومتر، مع معالج رسومي Mali-G720 MC7، مما يتيح أداءً متميزًا في الألعاب والتطبيقات الثقيلة، ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهة الاستخدام الجديدة HyperOS 2 التي تقدم تجربة استخدام أسرع وأكثر سلاسة.

كاميرات احترافية لالتقاط كل اللحظات

يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل تمنح صورًا واضحة ومشرقة، بينما تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة:

العدسة الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل

العدسة الثانية بدقة 50 ميجا بكسل

العدسة الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2

بطارية قوية وشحن سريع هاتف Xiaomi 15T الجديد

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، ما يتيح شحن الهاتف في وقت قياسي.

أبرز عيوب هاتف Xiaomi 15T

رغم الإمكانيات الكبيرة، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي قد تؤثر على تجربة بعض المستخدمين، مثل:

عدم دعم تركيب كارت ميموري خارجي

غياب منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن

الإطار مصنوع من البلاستيك

مستشعر القرب يعمل عبر السوفت وير فقط

التكبير في كاميرا Telephoto يصل إلى 2X فقط

البطارية قد لا تقدم أداءً استثنائيًا مع الاستخدام الكثيف

السعر الرسمي للهاتف

يتوفر هاتف Xiaomi 15T في مصر بسعر 25000 جنيه لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، بينما يبلغ سعره في الإمارات نحو 1800 درهم تقريبًا، ما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن أداء قوي بسعر مناسب.