“عيار 21 طاير” سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025 بجميع محلات الصاغة في مصر

شهد سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025 ارتفاع كبير في محلات الصاغة، حيث تجاوز سعر الأوقية مستوى 4200 دولار لأول مرة في التاريخ، وجاءت هذه الزيادة نتيجة خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4% و4,25% وذلك ببداية العام، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال نهاية الشهر الجاري وبناء علي ذلك القرار سيتأثر الذهب مرة أخرى، والجديد بالذكر أن من أسباب هذه الزيادة الكبيرة هو غلق الحكومة الأمريكية بعض وزراتها بسبب عدم الموافقة على الميزانية ويتوقع الخبراء بمجرد الموافقة عليها سيحدث تصحيح للأسعار.

سعر الذهب اليوم

تحرك سعر الذهب اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 بجميع محلات الصاغة حيث بلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر 5700 جنيه للشراء، وذلك وفقاً لتحديثات شعبة الذهب والمجوهرات، وعلى الرغم من الارتفاع الجنوني إلا أن المعدن الأصفر يعد الملاذ الآمن لكثير من الأفراد، حيث يلجأ البعض إلى اقتنائه بدلا من شراء الشهادات خاصة بالوقت الحالي بعد خفض سعر الفائدة بالبنوك المركزية.

أسعار الذهب الآن في مصر

وفقاً للتحديثات الأخيرة التي شهدتها الشاشة اليوم فإن أسعار الذهب جاءت على النحو التالي: