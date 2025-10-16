“أقوى الصراعات” موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس أورهان على قناة الفجر الجزائرية

كشفت الشركة المنتجة موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس أورهان الموسم الجديد على القنوات الفضائية، حيث ينتظر آلاف المتابعين والمشاهدين انطلاق بثه بكل حماس، ويعود المسلسل بأحداث درامية شيقة وخطيرة أبرزها تسليم السلطة إلى أورهان بعد وفاة أبيه، ومن المتوقع أن يحقق هذا الجزء نجاح كبير مثلما حدث بالمواسم الماضية، ولقد تم الإعلان عن شراء حقوق بث المسلسل أكثر من 33 دولة مما يضمن انتشاره بشكل واسع وبالتالي يحقق نسبة مشاهدة عالية.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس أورهان

بعد طول انتظار قررت شركة الإنتاج التركية الإعلان رسمياً عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس أورهان في تركيا والوطن العربي، حيث سيتم بثه في يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025 بجودة عالية، وفيما يلي إليك مواعيد العرض بالتفصيل:

تنقل الحلقة الجديدة على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت أنقرة.

تبث الحلقة مترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس عند الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يتاح مشاهدة جميع الحلقات عبر منصة قصة عشق في أوي وقت ومن أي مكان.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تمتلك قناة الفجر الجزائرية حقوق بث المسلسل التركي المؤسس أورهان الموسم الجديد بشكل مجاني وبجودة عالية، حيث ينقل المسلسل بعد ترجمته باللغة العربية حصرياً، وفيما يلي إليك الإحداثيات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27200.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

تردد قناة atv التركية

فيما يلي إحداثيات قناة ATV التركية على النايل سات: