“بجودة إتش دي” ثبت الآن تردد تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على جميع الأقمار الصناعية

تحرص الأمهات على تثبيت تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على مختلف الأقمار الصناعية والاستمتاع بمشاهدة عالية الجودة، وتختص هذه القناة في تقديم محتوى تعليمي وترفيهي هادف للأطفال، مما يجعلها خياراً مفضلاً للعديد من العائلات العربية، وتعرف المحطة بمحتواها الآمن والمشوق الذي يلبي احتياجات الصغار ويساهم في تطوير مهاراتهم الفكرية والاجتماعية، وتحظى القناة بشعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي كله.

تردد قناة وناسة للأطفال

يتاح الآن استقبال تردد قناة وناسة للأطفال على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية بدون أي فواصل إعلانية مزعجة، حيث تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تناسب مختلف الأعمار، كما أنها تحرص على نقل الأغاني والأناشيد التربوية التي تساعد الأطفال على التعلم بطريقة ممتعة، وفيما يلي إليك الإحداثيات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

تردد قناة وناسة للاطفال عرب سات

تعرض القناة برامجها بجودة عالية على مدار الساعة بدون انقطاع أو تشويش، وتهتم ببث القصص المسلية والمشوقة التي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى الصغار، وفيما يلي إليك إحداثيات القناة:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تنزيل قناة وناسة على الرسيفر

تتمتع قناة وناسة لولو بشعبية جماهيرية كبرى بالوطن العربي كله، وباتباع الخطوات التالية ستتمكن من تثبيتها على التلفاز: