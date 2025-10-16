هل يشارك مالكوم فيليب؟ إصابات الهلال تُثير القلق قبل مباراة الاتفاق

في خطوة أثارت قلق جماهير نادي الهلال السعودي، كشفت تقارير صحفية عن إصابة النجم البرازيلي مالكوم فيليب قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتفاق ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، ما أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية مشاركته في اللقاء القادم.

تإصابات الهلال قبل مباراة الاتفاق فاصيل إصابة مالكوم وبرنامج التعافي

أوضحت مصادر داخل نادي الهلال أن اللاعب تعرض لإصابة في مفصل القدم أثناء التدريبات، وهو ما استدعى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف حتى يتمكن من العودة مجددًا للمشاركة مع الفريق، كما أشارت التقارير إلى أن حالته يتم متابعتها بشكل يومي من قبل الجهاز الطبي لضمان تعافيه الكامل قبل الدفع به في أي مباراة رسمية.

قرار المشاركة بيد إنزاجي

ورغم أن المؤشرات الأولية تؤكد تحسن حالة اللاعب، إلا أن قرار مشاركته في المباراة المقبلة أمام الاتفاق لا يزال في يد المدير الفني سيميوني إنزاجي، الذي يفضل التأكد من جاهزيته بنسبة مئة بالمئة قبل الزج به في اللقاء، خصوصًا أن الفريق يخوض مباريات متقاربة تتطلب جاهزية بدنية عالية من جميع اللاعبين.

استعدادات الهلال للقاء المرتقب

يستعد الهلال لمواجهة الاتفاق على ملعب إيجو في الإمارات، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، كما يحرص المدرب على تجهيز البدائل المناسبة تحسبًا لأي غياب محتمل، في ظل رغبة الفريق في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.