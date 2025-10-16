اضبط الآن.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية Full hd

يحظى تردد قناة توم وجيري الجديد 2025 بشعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي كله، وتعد هذه القناة إحدى القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي آمن ومتميز، فلقد تختص ببث المسلسلات الكرتونية مثل مغامرات القط والفأر بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع، وتحرص على عرض برامجها مدار الساعة دون أي فواصل إعلانية طويلة مزعجة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2025

يوفر تردد قناة توم وجيري الجديد 2025 مشاهدة حصرية ومجانية على مدار اليوم، حيث تحرص على تقديم محتوى هادف يجمع بين الترفيه والتعليم لتنمية مهارات الأطفال، وفيما يلي إليك إحداثيات القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تردد قناة توم وجيري 2025 عرب سات

تعرض قناة Tom and Jerry مجموعة واسعة من أفلام الكرتون الكلاسيكية أبرزها مغامرات القط والفأر بجانب البرامج الكرتونية التي تناسب الصغار في مختلف أعمارهم وذلك بشكل مجاني، وفيما يلي إليك إحداثيات القناة:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12349.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

خطوات تثبيت تردد قناة توم وجيري على الرسيفر

يمكن الآن استقبال تردد قناة توم وجيري ومشاهدة جميع البرامج الكرتونية التي تعرضها بدون تشويش عن طريق تثبيت القناة، وفيما يلي خطوات تنزيلها: