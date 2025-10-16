سعر هاتف itel Super 26 Ultra.. تجربة متكاملة بسعر اقتصادي

في ظل المنافسة الشرسة بين الهواتف الاقتصادية، تبرز شركة Itel بمحاولة تقديم تجربة مميزة للمستخدمين بسعر معقول، ويأتي هاتفها الجديد Itel Super 26 Ultra كخيار يجمع بين الأداء القوي، التصميم الأنيق، وعمر البطارية الطويل، الهاتف يسعى لإرضاء الباحثين عن مواصفات متقدمة دون إنفاق مبالغ كبيرة، ما يجعله منافسًا قويًا في فئته.

سعر هاتف itel Super 26 Ultra شاشة مذهلة وتجربة عرض غامرة

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED منحنية 3D بحجم 6.78 بوصة ودقة 1.5K، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i، وتدعم معدل تحديث 144 هرتز لتجربة استخدام سلسة.

كما تتضمن الشاشة ميزة Rain Proof التي تسمح باستخدام الهاتف حتى عند سقوط قطرات ماء، ما يزيد من اعتمادية الجهاز في مختلف الظروف.

أداء قوي وذاكرة عالية

يعمل Itel Super 26 Ultra بمعالج Unisoc T7300 بتقنية 6 نانومتر، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، ما يضمن أداء مستقر وسلس في مختلف التطبيقات.

كما يدعم الهاتف واجهة Itel المخصصة التي توفر ميزات ذكاء اصطناعي مثل AI Camera Eraser لمسح العناصر غير المرغوب فيها وSola المساعد الذكي للمهام اليومية.

كاميرات متقدمة لعشاق التصوير

الهاتف مزود بكاميرا خلفية مزدوجة: الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، مما يجعله مثاليًا لالتقاط صور عالية الجودة ومكالمات فيديو واضحة.

بطارية ضخمة وشحن سريع

يأتي الهاتف مزودًا ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، مع تصميم نحيف يبلغ سمكه 6.8 ملم، ما يجمع بين القوة وسهولة الحمل والاستخدام اليومي.

السعر والتوافر

يتوفر الهاتف حاليًا للطلب المسبق في نيجيريا، مع بدء المبيعات الرسمية في 15 سبتمبر، بأسعار تبدأ من 220 دولار لنسخة 8GB + 128GB، و245 دولار لنسخة 8GB + 256GB، ويتوفر بألوان بيج، أزرق، ذهبي، ورمادي.