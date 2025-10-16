تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية.. أمطار رعدية غزيرة في 38 ولاية جزائرية

في مشهد جوي استثنائي، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تمتد على مناطق واسعة من البلاد. وأصدر الديوان إنذاراً من المستوى الأول باللون الأصفر، يشير إلى هطول أمطار تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم، ابتداءً من الساعة السادسة من صباح الخميس وحتى السادسة من صباح الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، تأتي هذه التحذيرات بعد توقع نشاط قوي للسحب الرعدية، ما يستدعي الحذر واتباع تعليمات السلامة لتجنب أي أضرار محتملة.

أمطار رعدية غزيرة في 38 ولاية

شمل التحذير 38 ولاية جزائرية، من بينها الجزائر العاصمة وسيدي بلعباس وسوق أهراس وتيبازة والوادي وتيسمسيلت وتيميمون والأغواط وبرج بوعريريج وغرداية وتقرت والمسيلة وتيارت وميلة وتمنراست وأم البواقي وتبسة وعين صالح وباتنة والجلفة وتلمسان وقسنطينة والمنيعة والبيض والمغير وخنشلة وعين الدفلى والمدية وبسكرة وأدرار وسعيدة والنعامة وبومرداس والبويرة ومعسكر وأولاد جلال والبليدة وبشار، وتشير التوقعات إلى استمرار الأمطار بغزارة خلال الليل، مما قد يتسبب في تجمعات مائية في بعض المناطق المنخفضة.

إنذار جديد وتحذيرات إضافية

كما أصدر الديوان إنذاراً ثانياً من المستوى البرتقالي، وهو مستوى أعلى من حيث الخطورة، نظراً لتزايد قوة العواصف في بعض الولايات، ومن المتوقع أن تبلغ ذروة الحالة الجوية بين ظهر الجمعة والساعة الثالثة من فجر السبت 18 أكتوبر 2025، وتشمل الولايات الأكثر تضرراً تيارت والجلفة وأولاد جلال والمسيلة وتيسمسيلت وعين الدفلى والمدية وجنوب تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة والنعامة والبيض والأغواط.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 23 درجة مئوية في العاصمة الجزائر و28 في أولاد جلال، بينما تسجل ندرومة 24 درجة، وتصل الحرارة في نزلة إلى 32 درجة، وفي أولاد عايش نحو 26 درجة مئوية، ما يعكس تبايناً ملحوظاً بين المناطق الشمالية والجنوبية.