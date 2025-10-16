مفاجآت ضخمة وترقب جماهيري عالمي.. القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أسيا 2025

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث تستعد لاستضافة واحد من أهم الأحداث الرياضية المنتظرة وهو حفل جوائز الأفضل في آسيا 2025، الذي يحتفي بالنجوم الأكثر تألقا في القارة الصفراء من لاعبين ومدربين وحكام، ويأتي هذا الحفل بنسخته التاسعة والعشرين ليؤكد على التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الآسيوية في السنوات الأخيرة، وسط حضور إعلامي وجماهيري ضخم ينتظر لحظة الإعلان عن الفائزين.

موعد الحفل والقنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أسيا 2025

سيقام حفل جوائز الأفضل في آسيا 2025 يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة الحفل مباشرة عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية التي تنقل الحدث حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث الحفل أيضا عبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على منصة يوتيوب، إضافة إلى الحسابات الموثقة للاتحاد على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مما يتيح للجميع متابعة الحدث في بث مباشر عالي الجودة دون الحاجة لاشتراك مدفوع.

أبرز المرشحين والتوقعات

يشهد الحفل هذا العام منافسة قوية بين كبار اللاعبين في آسيا، حيث يتنافس على جائزة أفضل لاعب كل من الماليزي عارف أيمن، والقطري أكرم عفيف، والسعودي سالم الدوسري نجم الهلال وقائد المنتخب السعودي، الذي تشير التوقعات إلى أنه الأقرب لحصد اللقب.

أما جائزة أفضل لاعب شاب فيتنافس عليها حامد يوسف من الاتحاد السعودي، وصدر الدين حسنوف من أوزبكستان، وأليكس بادولاتو من أستراليا، فيما تبرز أسماء مثل هولي ماكنمارا ووانغ شوانغ وهانا تاكاهشي في فئة السيدات، لتجعل المنافسة محتدمة حتى اللحظة الأخيرة.