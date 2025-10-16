“انتهى الانتظار” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 كاملة على قناة الفجر الجزائرية

حددت الشركة المنتجة أخيراً موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 التي تعد أكثر الحلقات المنتظرة، حيث سيشهد الجزء الجديد تحولات كبيرة في مسفر القصة بالأخص مع انتقال القيادة من عثمان بن أرطغرل إلى ابنه أورهان، ويعد هذا المسلسل من أفضل المسلسلات التركية التي تحكي عن قيام الدولة العثمانية وتبرز التحديات والصراعات التي واجهتها الدولة عند نشأتها على يد المؤسس عثمان.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195

أسدلت شركة الإنتاج التركية أخيراً الستار عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 أخيراً وبعد طول انتظار، فمن المقرر أن يعرض المسلسل في يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2025، وينقل الموسم الجديد خلال المواعيد التالية:

يعرض المسلسل على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء عند الساعة الثامنة مساء.

تبث الحلقة الجديدة في اليوم التالي بعد ترجمتها باللغة العربية بيوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء.

يتاح مشاهدة جميع الحلقات عبر المنصات الإلكترونية مثل قصة عشق الإلكترونية.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

لاشك أن الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان سيشهد تطورات درامية خطيرة وأحداث نارية، من أبرزها التالي: