ضبط 30 محاولة تهريب في شهر واحد.. تفاصيل فحص جمارك القاهرة بالمطار وجهود حماية الأمن الجمركي

تعتبر جمارك مطار القاهرة الدولي أحد أهم الحصون لحماية الاقتصاد والأمن القومي، ومع تزايد محاولات تهريب البضائع والممنوعات، كثفت الإدارة المركزية لجمارك الركاب جهودها خلال الأشهر الماضية، منذ بداية شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر 2025، تم تحرير 30 محضر ضبط جمركي متنوع، شملت محاولات تهريب ذهب، أدوية، مستحضرات تجميل، ومخدرات، بالإضافة إلى أدوات وأسلحة محظورة، في إطار مراقبة دقيقة لجميع المسافرين القادمين والمغادرين.

تفاصيل فحص جمارك القاهرة

تفاصيل فحص جمارك القاهرة ومن بين المحاضر البارزة، ضبط راكبة مصرية بحوزتها 220 قطعة من الذهب والأحجار الكريمة، وراكب عربي حاول تهريب 2519 عبوة مستحضرات تجميل مع 9 هواتف محمولة.

كما تم ضبط راكب مصري قادم من إسطنبول بحوزته 347 عبوة مستحضرات تجميل و180 وحدة من مستلزمات طب الأسنان، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، وشملت المحاضر الأخرى ضبط نباتات وعقاقير مخدرة، أدوات حديدية محظورة، ومنظار لسلاح ناري، إضافة إلى 353 خاتم مرصع بالأحجار الكريمة.

وقد جرى تحرير هذه المحاضر تحت إشراف مديري الإدارات المختلفة بالتنسيق مع فرق التفتيش اليدوي والأشعة، حيث ساهمت هذه الجهود في إحباط محاولات تهريب المواد المخالفة والقضاء على ثغرات محتملة.

جهود متكاملة لضمان الأمن الجمركي

تعكس هذه الإجراءات التنسيق المستمر بين الإدارة المركزية لجمارك الركاب وإدارة التكنولوجيا والالتزام، بالإضافة إلى دعم وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لضمان ضبط البضائع والممنوعات قبل دخولها البلاد، وتؤكد النتائج على كفاءة عمل فرق الضبط في صالة الركاب ومتابعتهم المستمرة لكل الحالات المشبوهة، ما يساهم في حماية الاقتصاد والمجتمع من المخاطر المختلفة.