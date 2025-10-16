“بالرقم الوطني” خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 للمغتربين بدون زيارة الفرع نهائياً

تعد خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين واحدة من أبرز الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيح للعملاء إدارة حساباتهم البنكية والقيام بالعديد من العمليات المصرفية عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، ويعد بنك الخرطوم واحد من أشهر المصارف الموجودة داخل السودان حيث يسهل للعملاء الوصول إلى الحساب البنكي في أي وقت ومن أي مكان، كما أنه يمكن للمغتربين الإطلاع على أرصدة حساباتهم إلكترونيا.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

يُمكِن فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين المغتربين من دفع الفواتير والرسوم الحكومية بدون زيارة الفرع نهائياً بالإضافة إلى أنها تتيح لهم تحويل الأموال بين الحسابات بشكل آمن وفعال، ويعتبر بنك الخرطوم من أشهر البنوك الموجودة في السودان بهذا الوقت، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك بالتفصيل:

الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الوطني.

تسجيل الدخول عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه توفير.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

تحميل المستندات والملفات المطلوبة كاملة على الموقع.

مراجعة المعلومات المدخلة والموافقة على جميع الشروط والأحكام التي تخضع الخدمة لها.

الضغط على خانة ارسال الطلب وبعد فحصه سيتم ارسال رقم الحساب تلقائياً.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

توجد هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي لابد من توافرها في العميل كي يستطيع الاستفادة من خدمات بنك الخرطوم الإلكترونية، وهي كالتالي: