احتفال النجومية.. انفجار المفاجآت في حفل الأفضل بآسيا والدوسري يهيمن على الجوائز الآسيوية ويصنع التاريخ

مع انطلاق موسم الجوائز في آسيا، يبرز اسم النجم السعودي سالم الدوسري، جناح فريق الهلال، كأبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة للمرة الثانية في مسيرته، ويأتي ترشيحه بعد موسم استثنائي من الأداء الفردي، رغم أن فريقه لم يحقق بطولات كبرى على الصعيدين القاري والمحلي، وقد سبق للدوسري الفوز بهذه الجائزة عام 2022 بعد قيادته الهلال للتتويج بدوري أبطال آسيا 2021، ما يجعله أحد أبرز الأسماء السعودية في تاريخ الكرة الآسيوية.

انفجار المفاجآت في حفل الأفضل بآسيا وأداء فردي مميز رغم تحديات الفريق

على الرغم من صعوبة المنافسة، أثبت الدوسري أنه لاعب من طراز فريد، حيث توّج بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن للمحترفين الموسم الماضي، وشارك في 51 مباراة بكافة البطولات، مسجلاً 27 هدفاً وصنع 15 هدفاً، أي أنه ساهم في 30 هدفاً بشكل مباشر، نصفها أهدافه والنصف الآخر لصالح زملائه، إضافة إلى ذلك، كان له دور كبير في وصول الهلال إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 10 أهداف، متفوقاً على نجوم كبار مثل الجزائري رياض محرز بفارق هدف واحد.

تفاصيل حفل جوائز الاتحاد الآسيوي

يُقام حفل الاتحاد الآسيوي لتوزيع الجوائز في العاصمة السعودية الرياض بمركز الملك فهد الثقافي، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، وتنطلق مراسم الحفل في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، ويمكن للجماهير متابعة الحدث عبر عدة منصات، من بينها قناة beIN Sports الإخبارية، البث المباشر الرسمي للاتحاد على يوتيوب، بالإضافة إلى قنوات SSC السعودية وشبكة الكأس، لتغطية مباشرة لأبرز نجوم القارة وإنجازاتهم خلال الموسم الماضي.

تاريخ جوائز أفضل لاعب في آسيا

2025: السعودي سالم الدوسري،

2023: القطري أكرم عفيف،

2022: السعودي سالم الدوسري،

2019: القطري أكرم عفيف،

يظل الدوسري مثالاً للاعب الذي يوازن بين الأداء الفردي والقيادة على أرض الملعب، ليحجز لنفسه مكاناً بين كبار نجوم القارة.