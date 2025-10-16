قمة ساخنة ومفاجآت مدوية.. انفجار الإثارة في الجولة الخامسة من الدوري السعودي

بعد فترة التوقف الدولي الثانية لهذا الموسم، تستأنف عجلة الدوري السعودي للمحترفين من جديد، وسط حماس كبير بعد تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، وهذه العودة تشهد مواجهة مرتقبة بين فرق قوية، ويترقب الجمهور سلسلة من اللقاءات الحاسمة التي ستحدد شكل المنافسة على اللقب.

انطلاق الجولة الخامسة النصر ضد الأهلي والشباب وبمواجهات مثيرة

الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية الساعة 6:05 مساءً،

النصر ضد الأهلي والشباب بملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة الساعة 9:00 مساءً،

الخلود ضد النجمة في بريدة الساعة 6:10 مساءً.

تأتي مباراة الاتحاد تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي كونسيساو بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة للفريق، حيث يسعى لاستعادة الانتصارات وتحسين مركزه في الترتيب، خاصة قبل المواجهة المرتقبة مع الهلال.

أما الفيحاء، فيبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز الأخير على النجمة، محاولاً تعزيز حضوره ضمن فرق الدوري.

قمة الأهلي والشباب تتصدر الأنظار

يستقبل الأهلي منافسه الشباب وسط أجواء مشحونة، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على سلسلة الانتصارات وتجنب الهزائم، بينما يسعى الشباب بقيادة المدرب الإسباني ألغواسيل لتثبيت مستواه وتحقيق نتيجة إيجابية، ويواجه الشباب اختبارًا صعبًا أمام خط هجوم الأهلي المتنوع بقيادة الإنجليزي إيفان توني ورياض محرز، إضافة إلى لاعبي المنتخب فراس البريكان وصالح أبو الشامات.

صراع الخلود والنجمة على النقاط

يحاول فريق الخلود تعويض خسارته السابقة وتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يسعى النجمة للخروج من سلسلة الهزائم واستعادة الثقة مع مديره الفني ماريو سيلفا، ويعيش الخلود حالة معنوية وفنية جيدة تحت قيادة الإنجليزي باكينغهام، بينما يواصل النجمة محاولاته لتعديل مسار الفريق هذا الموسم.

الموسم الجديد والنجوم الشباب

كما يشهد الدوري تألق لاعبين شباب مثل خالد الغنام مع الاتفاق، الذي أصبح الأكثر مساهمة في الأهداف، مستعيداً بريقه بعد دعم المدرب سعد الشهري، وعلى صعيد الأندية الكبرى، أكد البرتغالي خيسوس مدرب النصر التزامه بمشروعه مع الفريق، مشيدًا بأهمية عودة اللاعبين الدوليين لتعزيز الجاهزية الفنية قبل استئناف المنافسات.