“بالرقم القومي” الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025 تسهيلاً على المستفيدين، حيث بدأ بالفعل صباح يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 صرف المعاشات بجميع محافظات الجمهورية، ويعد هذا البرنامج واحد من أفضل المبادرات التنموية التي طرحتها الوزارة مستهدفة الفئات الأكثر احتياجاً في مصر، ومن هذا المنطلق وضعت مجموعة من الشروط والمتطلبات ليتم قبول ورفض طلبات المتقدمين وفقاً لها مما يحقق العدالة الاجتماعية والشفافية بين المسجلين.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مت متطلبات العصر الحديث بتطوير المنشآت والخدمات الحكومية تم إطلاق رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025 بعد تطبيق الزيادة الجديدة والتي تساعدهم في تحمل أعباء الحياة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تواجه الدولة، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

الولوج إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

تحديد برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية.

الضغط على خانة استعلام.

ادخال الرقم القومي بشكل صحيح.

الضغط على خانة بحث، وبعد دقائق سيتم ظهور جميع التفاصيل على الشاشة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2025

من المحدد أن تصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 بجميع المحافظات في يوم 15 حيث خصصت الوزارة منتصف كل شهر ميلادي لصرف المعاش، ويتاح صرفه من خلال أحد المنافذ التالية:

ماكينات الصرافة الآلية.

البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2025

من أجل ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط ووفقاً لها يتم قبولهم أو رفضهم، وفيما يلي إليك التفصيل: