عودة نارية للدوري السعودي.. كلاسيكو الأهلي والشباب يشعل الإثارة والمفاجآت

بعد فرحة التأهل التاريخي للمنتخب السعودي إلى كأس العالم 2026، تعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين بجولة جديدة مليئة بالإثارة، ومع توقف دام ثلاثة أسابيع بسبب التوقف الدولي، يترقب الجمهور مباريات الجولة الخامسة التي تحمل مفاجآت قوية، لا سيما الكلاسيكو المرتقب بين الأهلي والشباب، إلى جانب مواجهات أخرى قد تُعيد ترتيب المراكز على سلم الترتيب بين فرق الصدارة وأندية الوسط.

اليوم الأول: صدامات نارية في جدة والمجمعة وبريدة كلاسيكو الأهلي والشباب

الاتحاد يزور الفيحاء تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعد رحيل الفرنسي لوران بلان، ويسعى الفريق لاستعادة الانتصارات بعد تعثره في الجولة السابقة،

الفيحاء يأمل مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه على النجمة ورفع رصيده إلى 7 نقاط،

الخلود يستقبل النجمة في مهمة لتعزيز موقعه بعد فوزه الأخير على الشباب، بينما يسعى النجمة لتحقيق أول انتصار تاريخي له في الدوري،

كلاسيكو الأهلي والشباب على ملعب الإنماء في جدة، حيث يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته والتقدم، بينما يبحث الشباب عن تحسين مركزه بعد تذبذب النتائج.

اليوم الثاني: الهلال والنصر في تحديات جديدة

الاتفاق يستضيف الهلال في مواجهة مهمة بعد خسارته أمام التعاون، بينما يسعى الهلال لتعويض التعادلات الأخيرة،

الأخدود يواجه الحزم بحثاً عن أول فوز له، حيث لا يزال بلا نقاط، بينما الحزم يملك نقطتين،

النصر يستقبل الفتح وهو متصدر برصيد 12 نقطة ويطمح لمواصلة الانتصارات، فيما يعاني الفتح من تراجع النتائج ويملك نقطة وحيدة.

اليوم الثالث: صراع الخليج والتعاون والقادسية