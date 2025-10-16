خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 وأبرز الشروط المطلوبة لفتح الحساب

أعلن بنك الخرطوم عن إتاحة خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025، والتي تمنح للمواطنين السودانين إمكانية امتلاك حساب دون الحاجة لزيارة الفرع، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الغير مستقرة في البلاد، وتتميز تلك الخدمة بسهولة وسرعة الإجراءات المالية المختلفة، وإمكانية فتح الحساب نت أي مكان وفي أي وقت، وفيما يلي نوافيكم تفاصيل فتح الحساب.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025

يمكن لجميع المواطنين السودانين على حد سواء المقيمين والمغتربين فتح حساب بنك الخرطوم بكل سهولة من أي مكان، وهذا من خلال اتباع الخطوات التي تتمثل في التالي:

الذهاب إلي موقع بنك الخرطوم الإلكتروني.

النقر على أيقونة “فتح حساب بنك الخرطوم”.

تحديد نوع الحساب التي ترغب في فتحه.

كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة منها “صورة من الهوية الوطنية، جواز السفر، إثبات العنوان”.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على زر إرسال الطلب لمراجعته من قبل البنك ليرسل لك رقم الحساب.

الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم

حدد البنك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين فتح الحساب ومنها التالي: