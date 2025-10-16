بنزيما جاهز لمفاجأة تاريخية.. تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء 2025 في صراع الصدارة

تعود الإثارة إلى ملاعب الدوري السعودي للمحترفين مع مواجهة مرتقبة تجمع الاتحاد والفيحاء مساء الجمعة 17 أكتوبر 2025 على استاد المجمعة في واحدة من أقوى مباريات الجولة الخامسة يدخل الاتحاد اللقاء وهو يسعى للحفاظ على صدارته ومواصلة الانتصارات بينما يطمح الفيحاء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تُعيد له التوازن في ترتيب الدوري مما يجعل اللقاء مفتوحًا على جميع الاحتمالات ومليئًا بالإثارة للجماهير.

موعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء 2025

تُقام المباراة الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية والسابعة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات تُنقل عبر قناة ثمانية HD ويمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت باستخدام خدمة VPN لمتابعة الحدث عالميًا مع استوديو تحليلي يضم نخبة من خبراء كرة القدم لتقييم أداء الفريقين لحظة بلحظة.

التشكيلة المتوقعة للاتحاد

يعتمد المدرب سيرجيو كونسيساو على خطة هجومية 4-3-3 مع حارس المرمى بريدراج رايكوفيتش وخط الدفاع: جان كارلو سيميتش دانيلو بيريرا سعد آل موسى ماريو ميتاي في خط الوسط: فابينيو نجولو كانتي حسام عوار أما الهجوم فيقوده الثلاثي ستيفن بيرجفاين صالح الشهري كريم بنزيما الذي يمثل ورقة رابحة للفريق بفضل خبرته وقدرته على حسم المواجهات.

أجواء اللقاء وتوقعات الأداء

المباراة ستكون اختبارًا لقدرة الاتحاد على الحفاظ على استقراره الفني والبدني فيما يسعى الفيحاء لإغلاق المساحات واستغلال أي فرص أمام المرمى الاتحادي يُتوقع أن تزداد الإثارة في الدقائق الأخيرة خاصة مع وجود نجوم قادرين على تغيير مجريات اللقاء وسط اندفاع هجومي واضح من الاتحاد.

التوقع النهائي

مع أفضلية واضحة للاتحاد من حيث الخبرة والانسجام يُرجح أن تنتهي المباراة بفوز الاتحاد 2-1 في مواجهة مليئة بالندية والفرص حيث يركز الجميع على كريم بنزيما لمعرفة ما إذا كان سيواصل قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات وتعزيز موقعه في صدارة الدوري.