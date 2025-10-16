“بهذا التوقيت على قناة الفجر الجزائرية” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع بجودة إتش دي

حسمت شركة الإنتاج بوزداغ فيلم الجدل أخيراً حيث قامت بالإعلان عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الجديد رسمياً، فقد زاد فضول المتابعين حول توقيت العرض خاصة بعد انتشار خبر القبض على الممثل مارت يازجي أوغلو الذي يجسد شخصية أورهان بسبب تناوله للمخدرات، وسريعاً قامت الشركة المنتجة بالتأكيد على خروجه من الحبس واستمراره في العمل وانطلاق العرض في نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يضم هذا الجزء العديد من الأحداث الدرامية الشيقة التي ستقلب موازين الحلقات القادمة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

بالفعل تم تحديد موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع في 27 أكتوبر 2025 الجاري، حيث سينقل الموسم الجديد على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء في الساعة 8:00 مساء بينما يعرض على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس في الساعة 9:00 مساء، ويتاح مشاهدة الحلقة بعد ترجمتها باللغة العربية عبر منصة قصة عشق وذلك بعد عرضها على الشاشات التركية مباشرة.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان الموسم الجديد

شهد الموسم الجديد انضمام شخصيات جديدة وانفصال مجموعة كبيرة من الشخصيات الرئيسية التي كانت في المواسم الماضية، وفيما يلي إليك بعضهم:

جيهان أونال: بدور عثمان في مرحلة الشيخوخة.

بوراك سيرجن: شخصية جديدة في المسلسل.

ميرت يازجي أوغلو: بدور أورهان بك نجل عثمان.

محاسن مرابط: بدور نيلوفر خاتون.

باريش فالاي: لم يتم الكشف عن تفاصيل شخصيته حتى الآن.

بنو يلدريملار: شخصية جديدة في المسلسل.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن مشاهدة جميع حلقات الموسم الجديد مترجمة باللغة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية، والتي إحداثياتها كالتالي: