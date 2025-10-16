تفوقت على الكبار.. هنا جودة أصغر بطلة تنس طاولة مصرية تصنع التاريخ

هنا جودة المولودة في 12 ديسمبر 2007، تُعد واحدة من ألمع المواهب المصرية والإفريقية في رياضة تنس الطاولة، ولعبت ضمن صفوف النادي الأهلي المصري وتمثل منتخب مصر في البطولات الدولية، وقد حققت إنجازات استثنائية رغم صغر سنها، لتصبح نموذجًا للموهبة والانضباط في هذه الرياضة، ولتعيد كتابة تاريخ تنس الطاولة في إفريقيا من خلال أدائها المميز.

أصغر بطلة تنس طاولة مصرية وأبرز إنجازاتها على المستوى الدولي

تصدرت هنا جودة التصنيف العالمي للناشئات تحت 15 سنة لأول مرة في تاريخ مصر أصغر بطلة تنس طاولة مصرية، وهو إنجاز وصفه الاتحاد الدولي لتنس الطاولة بأنه بمثابة إعادة كتابة تاريخ اللعبة في القارة السمراء، وشاركت كاحتياط في أولمبياد طوكيو 2020 لتصبح أصغر لاعبة ضمن بعثة منتخب مصر، كما وصلت إلى المباراة النهائية في بطولة إفريقيا 2021 بعمر 13 عامًا فقط، وفازت بالميدالية الفضية بعد أداء ملحمي في النهائي ضد مريم الهضيبي، لتؤكد قدرتها على المنافسة في أصعب البطولات.

التألق في البطولات الجماعية

في عام 2022، ساهمت هنا جودة مع منتخب السيدات في الفوز بالميدالية الذهبية في ألعاب البحر المتوسط، وهو إنجاز كبير لشابة في سنها، ويعكس تطورها المستمر وقدرتها على التكيف مع منافسات الكبار، مما يجعلها على طريق التميز العالمي.

تقييم الاتحاد الدولي وتوقعات المستقبل

وصف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة هنا جودة بأنها أعادت تعريف اللعبة في إفريقيا، مشيدًا بمعاييرها الجديدة للتميز والانضباط في سن مبكرة، ويتوقع لها محللون أن تنافس على ألقاب عالمية في فئة الكبار خلال السنوات المقبلة، وربما تصبح أول مصرية تحصد ميدالية أولمبية في تنس الطاولة مستقبلاً.