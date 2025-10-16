“بجودة عالية وممتازة” نزل الآن تردد قناة وناسة أطفال 2025 بكل سهولة على جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة وناسة من أشهر وأنجح القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال في المنطقة العربية بأكملها، فالقناة تمتلك شعبية كبيرة وجمهور عريق من كل مكان، وهذا بفضل ما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي وديني، حيث تسعى القناة دائما لتوفير بيئة آمن للصغار في الفئات العمرية المختلفة، وهذا من خلال أغانيها وأناشيدها المميزة التي تساعد على تنمية القدرات العقلية والإبداعية لدى الأطفال، وهذا كان سبباً لحرص الأمهات والآباء لمعرفة التردد الجديد للقناة لضمان توفير مشاهدة ممتعة للصغار بجودة عالية بأفضل صوت وصورة، وفيما يلي نوافيكم التردد الجديد للقناة على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة 2025 على جميع الأقمار الصناعية

أصبح متاح الآن تردد قناة وناسة للأطفال على جميع الأقمار الصناعية “النايل سات والعرب سات”، وهذا بجودة عالية دون توقف ولا تشويش ودون أي فواصل إعلانية مزعجة، فالقناة تقدم باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، وترددات القناة على الأقمار كالتالي:

التردد الأول للقناة

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

التردد الثاني للقناة

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال

لضمان توفير المتعة والتسلية للأطفال بجودة عالية لابد من تنزيل تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال بالخطوات التالية: