“عودة القائد كيلاديوس من جديد” موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول والقنوات الناقلة له

تنتظر عشاق الدراما التركية في كل مكان موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول والذي يعد امتداداً لمسلسل المؤسس عثمان، حيث يركز هذا الجزء على حياة أورهان بن عثمان مؤسس الدولة العثمانية الثانية، ويسلط الضوء على الصراعات السياسية والعسكرية التي خاضها أورهان لتثبيت أركان الدولة العثمانية، بجانب الدعم الذي قدمه شقيقه علاء الدين في إدارة شؤون الحكم.

موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان

كشفت الشركة المنتجة عن موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى رسمياً في تركيا والوطن العربي كله في يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2025، وتبدأ أحداث المسلسل من حيث انتهى الموسم السادس، ويركز على نشأة أورهان وتطور الدولى العثمانية على يده، وفيما يلي إليك مواعيد العرض بالتفصيل:

تنقل الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية بالساعة الثامنة مساء.

تبث الحلقة المترجمة باللغة العربية على الفجر الجزائرية كل يوم خميس بالساعة التاسعة مساء.

أحداث مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول

يركز الموسم الجديد على انتقال السلطة من عثمان إلى ابنه أورهان، ويشهد ظهور شخصيات جديدة بعد رحيل مجموعة كبيرة من الشخصيات البارزة في المواسم الماضية، وفيما يلي إليك بعض الأحداث الجديدة:

توسيع نفوذ الدولة العثمانية.

يشهد المسلسل فتوحات عسكرية جديدة.

مواجهة أورهان للصراعات الداخلية والخارجية التي تشكل خطراً كبيراً على القبيلة.

دعم علاء الدين أخيه أورهان عند توليه حكم الدولة.

أبطال مسلسل المؤسس أورهان

بحسب التسريبات نذكر لك أهم الشخصيات التي انضمت جديداً إلى الجزء الجديد: