تسريبات خطيرة في انتظارك.. احداث مسلسل المؤسس أورهان الحلقة 1 وموعد عرضه على الشاشات العربية

من المؤكد أن احداث مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول ستشهد تطورات درامية خطيرة وشيقة، حيث يعد هذا المسلسل أحد الأعمال الدرامية التاريخية التركية ويسلط الضوء على حياة السلطان أورهان غازي مؤسس الدولة العثمانية الثانية، ويعتبر هذا الجزء امتداداً لمسلسل المؤسس عثمان وخلاله ستنتقل السلطة من عثمان إلى ابنه أورهان، ومن المتوقع أن يبدأ العرض الرسمي خلال الأيام القادمة من شهر أكتوبر الجاري، ولقد تم توزيع الموسم الجديد على أكثر من 33 دولة.

احداث مسلسل المؤسس أورهان

يأتي الموسم الجديد حاملاً بين طياته العديد من احداث مسلسل المؤسس أورهان الشيقة والممتعة، وفيما يلي إليك بعض التسريبات:

يواجه عثمان تحديات سياسية وعسكرية عند تثبيت دعائم الدولة العثمانية.

يشهد الموسم الجديد فتوحات ومعارك عديدة.

بناء الدولة العثمانية وتوسيع مساحة نفوذها.

انتقال السلطة من عثمان إلى أورهان.

موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان

يعرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2025، وتعرض الحلقة الجديدة على قناة ATV التركية بجودة عالية، ثم تعرض في اليوم التالي مترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، ويتاح مشاهدة جميع الحلقات عبر منصة قصة عشق الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تمتلك قناة الفجر الجزائرية بشعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي كله حيث تختص ببث الأعمال التركية التي حققت نجاح كبير بجودة عالية وبشكل مجاني، وفيما يلي إليك إحداثيات القناة: