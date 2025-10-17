ارتفاع عاجل في أسعار البنزين والسولار اليوم

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر اليوم عن زيادة رسمية في أسعار البنزين والسولار وجميع أنواع الوقود، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر 2025، في ضوء ارتفاع تكاليف الاستيراد، وتقلبات أسعار النفط العالمية، إلى جانب استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية للوقود.

وتُعد هذه الزيادة من أبرز القرارات التي يتابعها الشارع المصري عن كثب، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

شملت الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير جميع أنواع البنزين والسولار وغاز تموين السيارات. وقد جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: ارتفع من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر، أي بزيادة قدرها 2 جنيه.

بنزين 92: ارتفع من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: ارتفع من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا للتر.

السولار: ارتفع من 15.50 جنيهًا إلى 17.50 جنيهًا للتر.

غاز تموين السيارات: سجل 10 جنيهات للمتر المكعب.

هذه الزيادات تأتي في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود، وفقًا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف النقل والتكرير.

أسباب الزيادة في الأسعار

أوضحت اللجنة أن القرار جاء استجابة لمجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، أبرزها: