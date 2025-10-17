سبب مفاجئ في ارتفاع أسعار البنزين والسولار الآن

زادت أسعار البنزين والسولار مع تطبيقها اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر أكتوبر، فيما أن هذه الزيادة تراوحت نسبتها من 20 لـ 25%، نظير أن ذلك يُعادل من 2 لـ 3 جنيهات للتر الواحد بمختلف أنواعه، بجانب أن السولار زاد بقيمة 4 جنيهات للتر، مما جاء ذلك بناءً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر، بناءً على مصدر مطلع في وزارة البترول.

سبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار

وأوضحت مصادر مطلعة أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود جاءت استكمالاً لبرنامج الحكومة الخاص بتحرير الأسعار بشكل تدريجي، من أجل العمل على ربطها بالتقلبات الخاصة بالسوق العالمية، حتى أن ذلك يأتي تزامنًا مع تراجع أخر في الجنيه أمام الدولار، وزيادة تكاليف النقل والشحن وغير ذلك من التكاليف الأخرى التي أدت على رفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية بهذا الشكل، ومع الضغوطات المالية المتتالية.

تطبيق زيادة أسعار البنزين والسولار

وأعلنت الحكومة أنه سيتم تطبيق الزيادة الخاصة بأسعار البنزين والسولار، اعتبارا من اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة صباحًا، مما جاءت الأسعار بعد الزيادة، وفقًا لما نص على النحو التالي: