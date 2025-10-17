عاجل الأن.. ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 25 جنيها

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، عن تحريك أسعار البنزين والسولار رسميًا داخل السوق المحلي، بالإضافة إلى رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا. ويأتي هذا القرار في إطار آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تعتمدها الدولة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع ضمان استمرار إمدادات الطاقة في السوق المحلي.

ارتفاع سعر اسطوانة البوتجاز اليوم

وأكد مصدر مسؤول بوزارة البترول أن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي ارتفع بقيمة 25 جنيهًا ليصل إلى 225 جنيهًا للأسطوانة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يعكس جزئياً ارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، وغير ذلك من الأسباب الأخرى التي أدت إلى زيادة الأسعار.

تفاصيل الأسعار الجديدة للوقود

شمل القرار الجديد زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه، إلى جانب السولار وغاز تموين السيارات. وجاءت الأسعار بعد الزيادة كالتالي:

بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر.

بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر.

بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر.

السولار: من 15.50 إلى 17.50 جنيهًا للتر.

غاز تموين السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب.

ورغم هذه الزيادة، أوضحت وزارة البترول في بيان رسمي أن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية لمدة عام كامل كحد أدنى، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

أسباب القرار والعوامل المؤثرة على الزيادة

أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة عدة عوامل مؤثرة في تكلفة الوقود، من بينها: