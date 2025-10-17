عرض Kuruluş Osman 196 مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع وتردد قناة atv الجديد

مسلسل المؤسس عثمان من أكثر المسلسلات التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية، حتى أن المسلسل يقدم أحداث تاريخية وأكثر تشويقية على مدار الساعة، ومع إنتهاء الموسم السادس، يترقب الكثيرون قدوم الموسم السابع، التي سيتم بث أولى حلقات منه خلال الفترة الجارية، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بموعد الإذاعة.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

وأكدت الشركة المنتجة أن موعد مسلسل المؤسس عثمان، سيوافق خلال شهر أكتوبر، بجانب أن طاقم العمل على أتم استعداد لإطلاق الحلقة الأولى، مما تضمن من أحداث تشويقية ودخول جبار لعصر السيد أورهان، مع النضالات الكثيرة التي سيواجهها مع العدو وافتتاحه للكثير من القلاع والقضاء على الخونة وغير ذلك من الأحداث الأخرى التي سنشاهدها مع أولى حلقاته.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان وغيرها من المسلسلات الأخرى، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في التالي:

قمر صناعي أول يكون النايل سات.

ترددها الحديث 12034.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

استقطابها يكون أفقي.

التشفير مجانًا.

جودة الإشارة قوية.

تردد قناة اليرموك الحديث

ويسهل التعرف على التحديث الجديد لقناة اليرموك، لكي تتمكن من مشاهدة العديد من الأحداث المختلفة على مدار الساعة، وغيرها من المسلسلات التركية والتاريخية المختلفة، بناءً على البيانات التي تمثل في الأتي: