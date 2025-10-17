بنزين 80 و95.. ارتفاع سعر لتر البنزين اليوم الجمعة

شهدت أسعار البنزين والسولار حالة من الإرتفاع المفاجئ مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، وتزامنًا مع القرارت الحكومية الأخيرة الصادرة من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البترول، فيما أن هذه الزيادة بناءً على القرار الصادر ستثبت لعام كامل دون أي تحريك أخر، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على سعر اللتر الواحد من البنزين والسولار، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

سعر لتر البنزين اليوم الجمعة

أما عن التحديثات الأخيرة التي طُبقت على أسعار البنزين والسولار ضمن التعاملات اليوم، وفقًا لما نص على النحو التالي:

وصل سعر لتر البنزين من نوع “92” إلى 19.25 جنيهًا للتر الواحد.

بينما سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا.

أما السولار اليوم الجمعة، فبلغ نحو 17.5 جنيهًا للتر الواحد.

حتى أن غاز التموين الخاص بالسيارات بلغ نحو 19 جنيهات للمتر مكعب.

أسعار الغاز الجمعة

ويمكنك معرفة التحديثات التي تمت على أسعار الغاز الجمعة، التي جاءت بعد القرار الأخير المعني بالزيادة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، فنصت على النحو الأتي: