تردد قناة أون تايم سبورت الجديد نايل سات وخطوات التثبيت بسهولة

تسعي قناة أون تايم سبورت إلي تحديث تردداته باستمرار لذا تعتبر واحدة من افضل القنوات الفضائية الرياضية في مصر والعالم العربي، حيث يبحث العديد من المتابعين عن معرفة الترددات الجديدة بالقناة، كما أنها أصبحت المنصة الأولي لعشاق الرياضة المصرية بفضل ما تقدمه من تغطية حصرية وتحليل احترافي للمباريات والبطولات، استطاعت القناة من تحقيق مكانه مميزة بين القنوات الرياضية بفضل التزامها والجودة العالية في بث مبارياتها وبرامجها، هذه القناة لم تعد مجرد وسيلة لبث المباريات بل أصبحت مؤسسة إعلاميه رياضية متكاملة تسهم في رفع مستوي الوعي الرياضي وتدعم تطور الرياضة المصرية بمختلف مجالاتها، عبر هذا السياق سنسرد لكم تردد القناة الجديد والذي يتم بثه عبر القمر الصناعي النايل سات بالإضافة إلي خطوات تنزيل القناة علي التلفاز.

تردد قناة آون تايم سبورت علي النايل سات

يتم بث القناة عبر التردد: 11861.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: رأسي.

عبر معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

طريقة تنزيل قناة أون تايم سبورت علي جهاز الاستقبال

يمكنكم استقبال قناة آون تايم سبورت علي التلفاز لمشاهدة جميع المباريات التي يتم بثها عبر التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

أولا: انقر علي قائمة الإعدادات من الريموت الخاص بجهاز الريسيفر.

ثانيا: اضغط علي زر التركيب اليدوي.

ثالثا: اختر القمر الصناعي، ثم ادخل بيانات تردد القناة والتي يتم بثه عبر القمرالصناعي النايل سات.

رابعا: انقر علي أيقونة البحث.

أخيرا: انقر علي خانة حفظ القناه.

مميزات قناة أون تايم سبورت 2025