رابط التسجيل في الاختبار التكميلي الأردن 2025 وموعد الفتح الرسمي

تسعي وزارة التربية والتعليم الأردنية لتطوير العملية التعليمية وتسهيل الإجراءات علي جميع الطلاب المقيدين بهذا الصف، لذا صرحت الوزارة عن فتح بابا التسجيل الإلكتروني للامتحان التكميلي لشهادة الثانوية العامة عام 2025، يعتبر هذا الامتحان فرصة مهمة للطلبة الذين الراغبين في تحسين معدلاتهم الأكاديمية، بالإضافة إلي أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لجهود التحول الرقمي في القطاع التعليمية بالأردن، حيث اصبح بإمكان الطلبة التسجيل إلكترونيا عبر المنصات الرسمية دون الحاجة إلي الذهاب إلي المدارس أو الجهات المختصة، عبر السطور القادمة من هذا السياق سنسرد لكم خطوات التسجيل في الاختبار التكميلي ابقوا معانا.

خطوات التسجيل في الاختبار التكميلي الأردن 2025

في بداية الآمر: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي أو بوابة الطلبة الخاصة بالثانوية العامة.

ثم انقر علي أيقونة الدخول إلى صفحة “الاختبارات التكملية / التسجيل التكميلي”

اضغط علي تسجيل الدخول بحساب الطالب من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور الخاصة به.

ثم حدد المواد التي ترغب في تقديمها تكميليًا.

قم برفع المستندات المطلوبة، بعد تحديد المواد والمستندات، يُطلب منك تأكيد التسجيل ودفع الرسوم المطلوبة (إن هناك رسوم تكميلية).

يتم الحصول على إيصال التسجيل أو إشعار بالقبول

أخيرا: بعد إكمال التسجيل والدفع، تحصل على إشعار أو إيصال يُثبت قبولك في الاختبار التكميلي.

موعد فتح التسجيل التكميلي بالأردن 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن فتح باب التسجيل للاختبار التكميلي لشهادة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2025، يبدأ التسجيل صباح يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، وينتهي مساء يوم الخميس 23 أكتوبر 2025. وأكدت الوزارة أنه لن تُمدَّد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، يعتبر هذا التسجيل فرصة للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل. لذا، يُنصح الطلبة بالالتزام بالمواعيد المحددة لضمان قبول طلباتهم والمشاركة في الامتحانات التكميلية.